紐約油價連漲重登71美元 鐵礦砂率工業金屬上漲

國際油價在取得5個月最大漲幅之後繼續走高，因中國大陸成功控制疫情，提振了對需求復甦的樂觀預期；鐵礦砂期貨飆升帶動工業金屬價格上漲，市場對Delta變種病毒疫情影響經濟的顧慮減弱，且市場看好中國大陸推出更多刺激措施。黃金持平，投資人觀望本周舉行的傑克森洞年度研討會，以進一步了解Fed何時開始縮減債券購買規模。

●油價連續上漲

美國原油期貨周二上漲2.9%，布蘭特原油期貨突破每桶71美元。中國迅速讓新增本土新冠病例再度清零，道路交通再現繁忙景象。全球最繁忙的港口之一中國寧波港在關閉兩周之後也重新開放。

Price Futures Group Inc.高級市場分析師Phil Flynn表示， 「中國的疫情形勢重新燃起了對石油需求將再次開始上升的預期」。 與此同時，墨西哥一個石油平台發生火災，使墨西哥日產量減少超過40萬桶，大約相當於OPEC+下月將要討論的恢復產量規模。

10月交割西德州中級原油（WTI）上漲1.90美元，至每桶67.54美元；10月交割布蘭特原油期貨漲2.30美元，至71.05美元，是8月12日以來首次收於71美元以上。

●鐵礦砂率工業金屬上漲

新加坡鐵礦砂期貨周二反彈11%，因美國疫苗接種可能受到提振的前景提升了金融市場信心。

中國大陸成功遏制住疫情，也有利從銅到石油在內大宗商品的前景。

在倫敦，倫敦金屬交易所(LME)六種主要合約中有五種處於現貨溢價，表明供應緊張。

「鋼鐵領域什麼都在大漲，不可能只有鐵礦石不漲，」StoneX Financial Inc.金屬交易員Xiaoyu Zhu在電郵中表示。「過去兩天煤炭產品價格飆升後，鐵礦石很難保持安靜」。

新加坡鐵礦砂期貨收漲9.1%，報每噸148.10美元，隔夜上漲2%。大連鐵礦石期貨上漲8%。上海螺紋鋼和熱軋卷板上漲逾2.5%。倫敦時間17:53，LME銅上漲1.1%，結算價報每噸9,376美元。

●金價變動不大

紐約時間下午3:40，現貨黃金下跌不到0.1%至每英兩1,804.45美元；盤中一度觸及1,809.63美元，為8月5日以來最高。紐約商品交易所12月黃金期貨上漲0.1%。

根據彭博經濟研究，在Fed主席鮑爾的講話中，預料在減碼時機問題上將保持含糊。對Fed可能較長期保持寬鬆政策的押注，幫助金價本周突破1,800美元。