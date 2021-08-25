美元進一步走軟 因油價反彈和商品貨幣上漲

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

美元周二進一步走軟，因風險相關貨幣受益於大宗商品價格上漲，且市場將對Delta變種病毒擴散的顧慮擺在一邊。 中國科技股大舉反彈也扶助提振風險意願。

美元指數跌不到0.1%至92.893。歐元兌美元升值0.07%，報1.1751美元，日圓兌美元跌0.01%，報

109.67日圓。

荷蘭國際集團(ING)策略師在給客戶的報告中說：「我們認為，投資者等到周五聽到鮑爾談話後，才會開始新一輪大規模風險買盤和美元拋售。」

澳幣兌美元升0.6%，報0.7256美元。紐西蘭元上漲0.8%，報0.6944美元，處於一周高位，受助於紐西蘭央行助理總裁的講話，他說政策制定者上周積極考慮了升息問題。

挪威克朗兌歐元上漲0.9%，報10.3808克朗，而加元兌美元上漲0.4%，報1.2594加幣。 挪威央行表示，隨著經濟擺脫新冠大流行的影響，計劃下月上調關鍵利率。

挪威 紐西蘭 荷蘭

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