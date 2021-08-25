台積電ADR漲1% 較台北交易溢價9.6%
台積電ADR周二漲1%收112.11美元，較台北交易股票溢價9.6%。費城半導體指數小漲0.1%。
美國股市三大指數周二在夏末清淡交投中全面收高，標普500指數今年第50次創紀錄收盤新高，那斯達克綜合指數首次收盤突破15,000點。在備受期待的聯準會（Fed）傑克森洞研討會舉行之前沒有利空的情況下，市場保持風險胃口。
道瓊工業指數上漲30.55點，收在35,366.26點；標普500指數上漲0.2%，至4,486.23點；那斯達克綜合指數收高0.5%，收15,019.80點。
台灣加權股價指數昨天漲76.89點收16,818.73點。台積電漲1.1%收572元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 122.85 -0.79 120.00 2.38
中華電 CHT 113.15 -0.07 115.50 -2.03
台積電 TSM 626.76 +1.04 572.00 9.57
聯電 UMC 59.71 +0.75 58.40 2.24
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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