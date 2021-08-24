歐盟擬扶持稀土磁鐵生產 降低對中國大陸的依賴

知情人士透露，歐盟正在考慮支持生產電動車馬達關鍵原料稀土磁鐵的提案，將透過提供低利貸款等方式，扶持當地業者，以降低對中國大陸的依賴。

路透報導，消息人士表示，歐盟正在考慮的提案，包括提供低利貸款、補助成本較高的原物料。

美國本月稍早也推出法案，透過稅額抵減的方式，支持生產稀土磁鐵的製造商。如今，美國、歐盟、英國都計劃擴大生產這種電動車、風電渦輪採用的超強力磁鐵，以達成減少碳排目標，並降低對大陸的依賴；大陸是全球稀土磁體最大供應國。

歐盟業者指出，他們無法與大陸製造商競爭，主要是北京當局補貼這些陸企的金額，約為原物料成本的五分之一，助陸企包辦全球90%稀土磁鐵供應。歐盟所需的稀土磁鐵，目前98%由大陸供應。

可做成稀土磁鐵的礦物有17種，廣泛用於電子產品、國防和航太等領域。如今歐盟正把焦點轉移至稀土磁鐵採用的礦物，預估相關需求2050年前可望激增十倍。