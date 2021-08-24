快訊

BNT獲美藥證！藥商可申請進口 食藥署：但恐等四個月

把人拖進電梯畫面曝光！陸主持人被爆伸狼爪 下藥性侵女藝人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歐盟擬扶持稀土磁鐵生產 降低對中國大陸的依賴

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
由於大陸的稀土磁鐵產業有政府強力支持，因此歐美企業難以與陸企競爭。路透
由於大陸的稀土磁鐵產業有政府強力支持，因此歐美企業難以與陸企競爭。路透

知情人士透露，歐盟正在考慮支持生產電動車馬達關鍵原料稀土磁鐵的提案，將透過提供低利貸款等方式，扶持當地業者，以降低對中國大陸的依賴。

路透報導，消息人士表示，歐盟正在考慮的提案，包括提供低利貸款、補助成本較高的原物料。

美國本月稍早也推出法案，透過稅額抵減的方式，支持生產稀土磁鐵的製造商。如今，美國、歐盟、英國都計劃擴大生產這種電動車、風電渦輪採用的超強力磁鐵，以達成減少碳排目標，並降低對大陸的依賴；大陸是全球稀土磁體最大供應國。

歐盟業者指出，他們無法與大陸製造商競爭，主要是北京當局補貼這些陸企的金額，約為原物料成本的五分之一，助陸企包辦全球90%稀土磁鐵供應。歐盟所需的稀土磁鐵，目前98%由大陸供應。

可做成稀土磁鐵的礦物有17種，廣泛用於電子產品、國防和航太等領域。如今歐盟正把焦點轉移至稀土磁鐵採用的礦物，預估相關需求2050年前可望激增十倍。

稀土 歐盟

延伸閱讀

大陸主持人爆下藥強姦女藝人 狂拖進電梯3畫面曝光

台南電動車數量成長率全台之最！特斯拉舉辦永續城市投票活動

五倍券嘉市加碼2千元 嘉義縣國民黨無黨聯署提案跟進

港財政司長：將深化擴大與大陸金融市場互聯互通

相關新聞

歐盟擬扶持稀土磁鐵生產 降低對中國大陸的依賴

知情人士透露，歐盟正在考慮支持生產電動車馬達關鍵原料稀土磁鐵的提案，將透過提供低利貸款等方式，扶持當地業者，以降低對中國...

馬斯克宣布 Starlink衛星網路已賣出10萬組終端機

特斯拉創辦人馬斯克23日在推特發表一連串推文表示，他擁有的SpaceX公司，已經出貨10萬組Starlink衛星網路通訊...

三星敲定新投資計畫 半導體、生技投入5.8兆

三星電子今天就旗下子公司發表投資計畫，規劃至2023年底前對半導體、生技等主要戰略事業投入240兆韓元（約新台幣5.8兆...

荊棘滿布 中美嚴審中企IPO

根據路透社周一 (8月23日) 引用公開披露信息，中國的證券交易所已經停止上海和深圳的40多個首次公開募股（IPO）的計劃，中國的監管機關針對四家中介機構進行了調查。與此同時，美國證券交易委員會對中國赴美上市的公司要求更多的風險披露。

富達：各國氣候變遷政策恐加劇通貨膨脹

全球政府因應氣候變遷紛紛提出減碳政策，投資人也開始評估哪些產業將因減碳措施而受惠或受損，不過，富達提醒，能源轉型可能對通...

墨西哥石油平台大火釀5死6傷 衝擊墨國石油1/4產量

墨西哥石油公司（Petroleos Mexicanos）今天表示，該公司在墨西哥灣南部營運的離岸石油平台昨天發生火災，造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。