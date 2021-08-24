荊棘滿布 中美嚴審中企IPO

根據路透社周一 (8月23日) 引用公開披露信息，中國的證券交易所已經停止上海和深圳的40多個首次公開募股（IPO）的計劃，中國的監管機關針對四家中介機構進行了調查。與此同時，美國證券交易委員會對中國赴美上市的公司要求更多的風險披露。

根據中國交易所的官方文件，深圳證券交易所於8月18日暫停了30多個計劃在其創業板上市的IPO計劃，其中包括比亞迪公司半導體業務的上市申請; 同時，上海證券交易所自8月19日以來暫停了科創板8項IPO的暫停鍵。

這些公司會暫停上市是因為中國證券監督管理委員會對北京市天元律師事務所丶華龍證券丶開元資產評估和中興財光華會計師事務所的調查。該消息由中國媒體首先報道。

在北京對從互聯網到私營教育等行業進行了一系列的監管之際，中國監管機構對IPO進行更嚴格的審查。周一（8月23日），中國說它將加強對會計師事務所的審查，以打擊財務造假，並發誓對不當行為「零容忍」;上周末，中國證監會表示，它將要求IPO披露信息的質量更高，並敦促中介機構負責任。

被深圳證券交易所暫停IPO程序的公司包括重慶瑜欣平瑞電子丶蘇州未來電器和北京藍色星際科技等。上海證券交易停止處理的IPO申請包括廣東百合醫療科技丶江蘇高愷精密流體技術丶和元生物技術（上海）股份有限公司等。

美證交會發出新指示

對中國公司來說，除了在國內IPO得面臨各種審查，到了美國還得面對另外一層壓力。根據路透社和消息人士查閱的一份文件，美國證券交易委員會開始對尋求在紐約上市的中國公司有新的披露要求，這一部分也是為了促進投資者對相關風險的認識。

一些中國公司陸續開始收到美國證券交易委員會的詳細指示，說明他們通過外國的可變利益實體(Variable Interest Entity)進行IPO的狀況丶對投資者的影響以及中國當局干預公司運作的風險。

7月底，美國證券交易委員會主席詹斯勒(Gary Gensler)發表聲明指，不少在美國上市的中國公司采用可變利益實體結構，而投資者往往沒有意識到自己持有的是在中國之外的一個離岸公司的股票，而並非在中國營運的公司的股票。

詹斯勒也在7月要求「暫停」中國公司在美國的IPO，並在這些問題上尋求更大的透明度。在美國證交會宣布凍結後，中國公司在美上市活動就陷入了停滯狀態。2020年前七個月，中國公司曾利用美國股市的飆升而在美國上市，金額達到了破紀錄的128億美元。

「請描述這類型的公司結構如何影響投資者和他們的投資價值，包括合同安排的有效性如何丶為何可能不如直接所有權，以及公司可能因執行安排條款而產生大量成本，」路透社取得的一封美國證交會信函說。

信中稱，美國證交會還要求中國公司披露「投資者可能永遠不會直接持有該中國運營公司的股權」。許多中國的可變利益實體（VIEs）是在開曼群島等避稅天堂注冊成立的。詹斯勒表示，關於資金如何通過這些實體流動有太多的問題。

美國證券交易委員會的發言人沒有立即回應路透社的評論請求。

中國政府干預令外國傷透腦筋

消息人士稱，美國證交會還提供了與中國監管機構干預公司數據安全政策的風險有關的披露要求。7月，就在中國叫車巨頭滴滴在美國上市的幾天後，中國監管機構禁止這家公司注冊新用戶; 英國《每日電訊報》周一報道，滴滴已暫停在英國和歐洲大陸擴張的計劃，部分原因在於這家公司會如何處理乘客數據引發了擔憂。

美國證交會還要求一些公司就他們向美國監管部門做會計信息披露時，未能符合美國的《外國公司問責法案》（Holding Foreign Companies Accountable Act）的情況披露更多信息。迄今為止，中國一直拒絕讓美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）審議在美上市的中國公司的審計報告。

美國證交會的舉動代表了美國監管機構對中國企業的最新行動，多年來，中國企業因不願服從美國的審計標准丶拒絕改進公司治理而令華爾街感到沮喪。美國證交會也面臨壓力，需要敲定讓不符合美國審計要求的中國公司退市的規則。

(路透社等)

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