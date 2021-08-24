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台東發射遭反彈…我首支民營火箭「飛鼠一號」將在澳升空

銅價上漲 油價創九個月最大漲幅 金價漲至兩周高點

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

銅價上漲，因倫敦金屬交易所銅庫存提單創下六年來最大增長，顯示中國的供應瓶頸正在消耗國內庫存並提振進口需求；原油價格創9個月來最大漲幅，受金融市場反彈和防疫進展的提振；黃金升至逾兩周高位，市場猜測聯準會（Fed）可能會延後縮減資產購買計畫。以下是整理自彭博的商品行情：

●銅價上漲

倫敦時間下午5:53，LME銅期貨上漲2.6%，結算價報每噸9,273.50美元，創下7月26日以來最大漲幅。

LME鋁期貨上漲2.2%，報2602美元；LME鎳期貨上漲2.3%，報18893美元。

LME銅期貨創下四周來最大漲幅，延續從四個月低點反彈的走勢，此前LME亞洲倉庫的銅庫存提單飆升。衡量中國進口需求的上海洋山港銅溢價創下至少2017年以來的最高水平，顯示中國供應吃緊，因為限電措施和新冠變異病毒影響生產，並導致庫存下降。

高盛指出，由於防疫限制措施放鬆以及政府的潛在支持有助於季節性需求改善，中國供應緊張將持續到第4季。

●油價創九個月最大漲幅

美國原油期貨周一在紐約市場上漲5.6%，為11月初以來最大單日漲幅； 隨著市場對中國大陸監管整頓的疑慮緩解，投資者紛紛湧向股市和大宗商品。

與此同時，中國本地﻿新冠病毒病例再度清零，輝瑞和BioNTech開發的新冠疫苗獲美國FDA完全批准。

10月交割WTI期貨上漲3.50美元，結算價報每桶65.64美元；10月交割布蘭特原油期貨上漲3.57美元，至68.75美元。

●金價升至兩周高點

現貨黃金紐約時間下午3:39上漲1.3％至每英兩1,804.20美元，上周收盤近持平。 12月交割黃金期貨上漲1.3％，結算價報1,806.30美元。白銀，鉑金和鈀金全都上漲。

投資人正在等待本周晚些時候舉行的傑克遜霍爾年度研討會，尋找Fed政策前景的線索。達拉斯聯邦準備銀行總裁卡普蘭表示，如果Delta變種病毒持續蔓延，損害經濟進步，他願意調整有關聯儲會減碼宜早不宜遲的觀點。

紐約 油價 倫敦

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