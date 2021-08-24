台積電ADR大漲2.6％ 較台北交易溢價9.7％
台積電ADR周一漲2.6%收在110.96美元，較台北交易股票溢價9.7%。費城半導體指數也大漲2.6%。
美國股市周一上漲，受科技股和輝瑞／BNT新冠肺炎疫苗正式批准激勵，那斯達克綜合指數創下收盤新高。
美國三大股指均大幅走高。道瓊工業指數收漲215.63點，報35,335.71點；標普500指數漲0.9%，報4,479.53點；那斯達克綜合指數漲1.6%，報14,942.65點。
台灣加權股價指數昨天大漲399.9點收16,741.84點。台積電漲2.5%收566元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 123.92 +3.75 121.00 2.42
中華電 CHT 117.66 -0.12 115.50 1.87
台積電 TSM 620.80 +2.63 566.00 9.68
聯電 UMC 59.30 +2.22 58.60 1.20
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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