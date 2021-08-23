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南韓8月頭20日出口勁增40% Delta疫情下需求仍旺
南韓初步貿易數據顯示，8月出口可望大增，可見在Delta變種病毒病例激增的情況下，全球需求依然堅挺。
南韓海關周一表示，8月頭20天出口同比成長40.9%，對主要貿易夥伴出口全面成長，其中對美國成長50%，而對7月再度爆發疫情的中國大陸外銷仍成長逾1/3 。
從這個數據來看，各地重祭防疫措施，尚未打亂全球貿易復甦 。不過，與今年上半年的樂觀情緒相比，因更具傳染性的Delta變種病毒在各國肆虐，各界對經濟前景感到不安。
其實Delta變種病毒疫情已出現擾亂貿易的情況，中國大陸一座港口因一名工人染疫而部分封閉。受到防疫趨嚴的影響，中國大陸景氣也呈現走緩跡象。中國大陸是南韓最大貿易夥伴。
此外，在南韓投資主要去處、也是全球製造業供應鏈關鍵的越南，也因疫情復發導致工廠關閉。記憶晶片前景轉淡，也是南韓所面臨的一大風險。
HI投證經濟學家 Park Sang-hyun 說：「中國和越南疫情擴散的狀況，將是長期波及亞洲出口的重大風險。隨基期效應減低，南韓出口勢必走緩，但因美國投資強健，本季應可保持20%成長。」
南韓的貿易數據是全球經濟活動的早期指標，南韓製造商在供應鏈中分布廣泛。南韓央行會評估最新的貿易數據，以便在8月26日會議上決定是否升息。
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