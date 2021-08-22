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全球九大晶片業者加速生產 存貨歷史新高

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
為了紓解晶片持續短缺的問題，晶片業者加快生產的腳步，台積電等全球九大半導體廠建立大量存貨。路透
為了紓解晶片持續短缺的問題，晶片業者加快生產的腳步，台積電等全球九大半導體廠建立大量存貨。路透

為化解「晶片荒」問題，晶片業者加快生產腳步，使台積電、三星電子、英特爾等全球九大半導體企業累積的整體存貨價值，共計達到647億美元，飆上歷史新高。

日經新聞報導，截至年6月底止，全球九大半導體廠的整體存貨價值合計達到647億美元，改寫歷史新高，涵蓋台積電、英特爾、三星、美光、SK海力士、威騰電子（Western Digital）、德州儀器、英飛凌（Infineon）及意法半導體等半導體業者。

各大半導體公司的存貨之所以大幅增加，原因是業者為擴產而囤積更多原物料。七家晶片業者提供的數據顯示，自2019年3月以來，原物料占整體存貨的比率持續穩步攀升，到今年3月底更突破24%。

與此同時，晶片成品的去化速度也很快。當整體存貨增加時，存貨周轉率通常會下降，但如今晶片的銷售速度比建立存貨還快，上季存貨周轉率為7.8，衝上18個月高峰。

儘管晶片業者瘋狂擴大產能，但仍難以跟上需求。台積電總裁魏哲家指出，高效能電腦、汽車等領域的晶片需求比預期高，因此台積電在上半年優化產線，使車用晶片的產量較去年同期激增30%。

不過，晶片業者擴產，最終可能導致供應過剩，投資人擔憂這些存貨是否反映實際晶片需求，例如許多車廠已捨棄「及時生產」（JIT）策略，改維持備用存貨，以降低供應鏈「斷鏈」的風險。英國研究機構Omdia董事南川明也預估，明年上半年記憶晶片可能供過於求，引發價格下跌。

半導體 台積電 晶片

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