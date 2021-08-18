快訊

隱形富翁！神學士坐擁3兆美元礦產 中國可能協助採礦

帝國墳場的審判：美國能否更「體面登出」阿富汗？

油價創3月來最長連跌 銅價率工業金屬下跌 金價也轉跌

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

國際原油連續四天下跌，創下3月來最長連跌走勢，因美元上漲並且數據顯示美國經濟復甦之路並不平穩；多數工業金屬下跌，銅價領跌，市場繼續對Delta變種病毒在中國大陸的蔓延憂心忡忡，美元走強也降低金屬對外國投資人的吸引力；黃金因美元走強轉跌。以下是整理自彭博的商品行情：

●油價創3月來最長連跌

原油期貨周二下跌1％，因美元上漲，削弱了以美元計價的大宗商品的吸引力。

美國7月零售額降幅超過預期，但製造業產值則創四個月最大增幅。周一公佈的數據顯示中國7月份經濟活動放緩程度超出預期。

西德州中級原油（WTI）9月交割原油期貨下跌70美分，結算價報每桶66.59美元；布蘭特原油10月合約下跌48美分，收於每桶69.03美元。

●銅價下跌

倫敦時間5:51，LME 3個月銅期貨下跌2.1%，結算價報每噸9,247.50美元，為7月19日以來最低。

LME其他主要金屬漲跌互現，錫和鉛上漲，鋁、鋅和鎳下跌。

中國媒體報導稱，由於出現新冠感染病例，中國暫停了與哈薩克斯坦接壤的新疆阿拉山口口岸的作業，影響了來自哈薩克斯坦和俄羅斯的銅、鋅和鉛進口。

「風險偏好本周一直在減弱，美元略微走強」，ING Bank高級大宗商品策略師Wenyu Yao表示。「這是因為新冠肺炎疫情d，中國經濟數據疲軟也對金屬構成影響」。

●金價回吐漲幅

紐約時間下午1:30，現貨黃金下跌近0.1%，至每英兩1,786.09美元；稍早一度上漲0.5%。紐約商品交易所12月黃金期貨下跌0.1%，結算價報1,787.80美元。

白銀、白金和鈀金均下跌。

盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，「強於預期的工業產值數據推動美元走高、債券下跌，黃金在美國時段也走軟。」

紐約 新冠肺炎

延伸閱讀

一年跌逾16％ 3原因讓黃金挨批「2021最糟糕投資」 後續還會更慘？

吉林工業遺址 蛻變取景地

油價續降！明日起 汽、柴油價格各調降0.3元及0.2元

金益鼎第一銅 四檔靚

相關新聞

零售差+成長緩 股指中止連5漲

由於7月零售銷售下降以及對全球經濟成長放緩的擔憂加劇，美股下跌。

美經濟摔跤 零售銷售劇減

美國7月零售銷售額下滑幅度甚於預期，各種零售額數據都全面劇減，顯示在美國正苦於應對Delta新冠變種病毒所引發的新一波疫...

特斯拉遭調查 股價重挫

電動車巨頭特斯拉公司（TESLA）的自動駕駛技術16日遭到美國監管當局正式啟動調查，股價應聲暴跌，由於特斯拉執行長馬斯克...

棉花價格觸及七年高點 大陸需求旺盛和供應吃緊帶動

棉花期貨周二續漲，因投資人押注中國大陸主導的強勁全球需求將導致供應進一步吃緊，尤其是棉花出口大國美國的供應吃緊。

Fed鮑爾市政廳演講不談貨幣政策 談疫情下的非凡一代

美國聯準會主席鮑爾預測，因新冠疫情被迫適應各種改變的美國學生，將成為「非凡的一代」，他們將更快成熟並對社會產生更大的影響...

提前拉貨讓美西港口又塞船 37艘貨櫃輪苦等進港

美國南加州擁擠的港口再度出現貨櫃輪「塞船」情況，因大量進口和國內物流網絡堵塞，衝擊美國最大海運貿易出入口的營運。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。