油價創3月來最長連跌 銅價率工業金屬下跌 金價也轉跌

國際原油連續四天下跌，創下3月來最長連跌走勢，因美元上漲並且數據顯示美國經濟復甦之路並不平穩；多數工業金屬下跌，銅價領跌，市場繼續對Delta變種病毒在中國大陸的蔓延憂心忡忡，美元走強也降低金屬對外國投資人的吸引力；黃金因美元走強轉跌。以下是整理自彭博的商品行情：

●油價創3月來最長連跌

原油期貨周二下跌1％，因美元上漲，削弱了以美元計價的大宗商品的吸引力。

美國7月零售額降幅超過預期，但製造業產值則創四個月最大增幅。周一公佈的數據顯示中國7月份經濟活動放緩程度超出預期。

西德州中級原油（WTI）9月交割原油期貨下跌70美分，結算價報每桶66.59美元；布蘭特原油10月合約下跌48美分，收於每桶69.03美元。

●銅價下跌

倫敦時間5:51，LME 3個月銅期貨下跌2.1%，結算價報每噸9,247.50美元，為7月19日以來最低。

LME其他主要金屬漲跌互現，錫和鉛上漲，鋁、鋅和鎳下跌。

中國媒體報導稱，由於出現新冠感染病例，中國暫停了與哈薩克斯坦接壤的新疆阿拉山口口岸的作業，影響了來自哈薩克斯坦和俄羅斯的銅、鋅和鉛進口。

「風險偏好本周一直在減弱，美元略微走強」，ING Bank高級大宗商品策略師Wenyu Yao表示。「這是因為新冠肺炎疫情d，中國經濟數據疲軟也對金屬構成影響」。

●金價回吐漲幅

紐約時間下午1:30，現貨黃金下跌近0.1%，至每英兩1,786.09美元；稍早一度上漲0.5%。紐約商品交易所12月黃金期貨下跌0.1%，結算價報1,787.80美元。

白銀、白金和鈀金均下跌。

盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，「強於預期的工業產值數據推動美元走高、債券下跌，黃金在美國時段也走軟。」