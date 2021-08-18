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美元連升二日 阿富汗局勢和Delta變種疫情刺激避險需求

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

美元周二連續兩個交易日上漲，受避險需求提振，投資人對阿富汗局勢、中國經濟放緩以及Delta變種病毒的快速傳播感到憂心，病毒擴散又迫使一些國家恢復實施封鎖措施。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲0.5%至93.130。歐元兌美元貶值0.6% ，報1.1709美元。

美元兌避險日圓漲0.3%，至109.56日圓。美元兌瑞郎升0.3%，報0.9149瑞郎。

周二公布的美國零售銷售降幅遠大於預期，抑制了美元漲勢，但影響被優於預期的工業生產增幅所超越，工業生產推動美元加速上漲。

Cambridge Global Payments首席市場策略師Karl Schamotta表示，「今天早上的零售報告證實，美國消費者這世界上規模最大、最可靠的顧客正變得更加謹慎。再加上中國經濟放緩的證據和阿富汗的持續政治動盪，正在驅使投資人償還美元借款部位，並將資金撤出高風險市場」。

阿富汗神學士周二在占領喀布爾以來的首次官方記者會上表示，他們希望與其他國家保持和平關係，並將在伊斯蘭教法框架下尊重婦女權利。不過，投資人並未從神學士的和解姿態中得到安慰。

紐西蘭元兌美元尾盤重挫1.7%，報0.6904美元，盤中一度觸及0.6900美元，為7月底以來最低。 紐西蘭總理宣布將出現社區感染病例的奧克蘭封鎖七天，全國封鎖三天。

澳元兌美元跌1.2%報0.7253美元，一度觸及九個月最低，此前公布的澳洲央行會議記錄被視為鴿派。

阿富汗 紐西蘭

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