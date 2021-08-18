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台積電ADR重挫3.1% 較台北交易溢價急縮至6.7%

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二跌3.1%收在111.11美元，較台北交易股票溢價縮為6.7%。費城半導體指數大跌2%。

美股三大指數周二（17日）齊跌，標普500指數寫下一個月來最大單日跌幅，因美國零售銷售降溫引發市場對經濟復甦的疑慮，居家修繕零售業者家得寶上季財報也令人失望。

道瓊工業指數大跌282.12點，跌幅0.79%，至35,343.28點；標普500指數跌31.63點至4,448.08點，跌幅為0.71%；那斯達克指數下挫137.58點，或0.93%，至14,656.18點。

台灣加權股價指數昨天跌197.41點收16,661.36點。台積電跌0.7%收580元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 117.39 -4.75 117.00 0.34

中華電 CHT 117.87 -0.24 117.50 0.31

台積電 TSM 618.90 -3.07 580.00 6.71

聯電 UMC 55.92 -2.81 56.10 -0.31

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 標普 半導體

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