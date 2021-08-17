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「女股神」伍德回應「大賣空」貝瑞放空方舟：他不懂

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電

知名投資人貝瑞（Michael Burry）曾在次貸風暴大賺一筆，如此事蹟還被拍成電影「大賣空」，如今他放空的目標轉向去年績效極佳的方舟創新ETF。身為方舟創辦人的「女股神」伍德隨即在推特上回應，認為貝瑞不懂如何看待創新領域的公司。

CNBC報導，伍德17日說：「值得稱讚的是，貝瑞在基本面上擁有不俗判斷，並看出當年房貸市場醞釀的災難，可我不認為他了解創新領域的基本面，而該領域的基本面正在創造爆炸性成長與投資機會。」

她說：「在我們看來，方舟致力於研究的破壞式創新，是在網際網路泡沫破裂的20年間播下的種子。經過逾20年的孕育，這些技術應會在未來十年改變世界。」

伍德表示，若這種觀點是正確的，在新興技術的機會開始推動總體經濟發展前，國內生產毛額（GDP）和企業營收成長會下滑。在這樣的環境下，基於創新的投資策略，應有所不同。

伍德說：「大多數的空頭似乎認為通膨將持續加速，進而縮短投資期限和（標的）估值，儘管我們認為是供應鏈相關的問題造成通膨短期急升，但股市和債市自3月以來都還是上漲。」

通膨 年改

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