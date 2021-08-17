美元因成長疑慮拖累商品貨幣走強 日圓隨避險需求升值

加幣和挪威克朗在內的大宗商品貨幣隨油價下跌，而避險貨幣日圓走強。中國大陸公布令人失望的經濟數據、阿富汗政治緊張局勢以及新冠Delta變種病毒的擴散打壓了風險偏好。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.1%，報92.628。美元兌大宗商品貨幣的漲幅最為明顯。

美元兌瑞郎跌0.4%至0.9122，達到約一周來最低；美元兌日圓跌0.3%至109.25。

Tempus Inc外匯策略師和交易員Juan Perez表示，「美元跳漲源於對Delta變種病毒、中國出於安全考慮關閉了一個主要港口，以及阿富汗面臨新的地緣政治現實等諸多不確定性」。

美元兌加幣升值0.4%，至1.2572加幣，原因是加拿大總理杜魯多預計將於9月20日提前舉行大選，他認為高疫苗接種率和大流行後的經濟反彈將有助於他延長並加強對權力的控制。

神學士周末占領了首都喀布爾，周一，成千上萬不顧一切地逃離阿富汗的平民湧入喀布爾機場，促使美國暫停撤離行動。美國從阿富汗的撤軍在國內受到越來越多的批評。

荷蘭國際集團說，動盪的阿富汗很可能加劇避險需求。

中國大陸7月工業、投資和消費增速出現全面放緩，其中工業增速創近一年新低，投資和消費增速均為今年內最低水準。

澳幣兌美元跌0.6%，至0.7335美元。在紐西蘭央行周三召開政策會議之前，紐元兌美元跌0.4%，至0.7016美元，分析師普遍預期紐西蘭將自2014年以來首次調高指標利率。