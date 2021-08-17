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銅價創近兩周最大跌幅 油價連跌三天 金價四連漲

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

銅價創下近兩周來最大跌幅，數據顯示7月中國大陸經濟活動放緩程度超過預期，加重大陸需求可能進一步降溫的擔憂；原油價格連續第三天下跌，除因大陸經濟數據令人失望，Delta變種病毒的傳播打擊全球需求前景；金價連續四天上漲，Delta變種病毒以及經濟數據疲軟促使投資人追捧避險資產。以下是整理自彭博的商品行情：

●銅價下跌

倫敦時間下午5:51，銅價下跌1.3%，結算價報每噸9,442美元。多數其他金屬也下跌，錫逆勢上漲1%。

中國大陸的幾個關鍵指標，包括與金屬需求相關的一些數據，都表明中國經濟復甦放緩。工業增加值成長6.4%，低於7.9%的預測中值；1-7月固定資產投資成長10.3％，預估為11.3%。

在中國經濟復甦幫助推動許多大宗商品價格在上半年創下歷史新高之後，最新經濟數據強化了復甦陷入停滯的疑慮。

●油價下跌

紐約原油期貨周一下跌1.7%，為一周來最大跌幅，因亞洲的新疫情拖累中國大陸經濟，零售銷售和工業增加值放緩。

在上半年上漲之後，原油價格自7月中旬以來陷入停滯。Delta變種病毒疫情（包括在關鍵消費國中國）削弱了消費前景。與此同時，OPEC+實施逐步增加產量的計畫。

西德州中級原油（WTI）9月期貨下跌1.15美元，結算價報每桶67.29美元。 10月交割的布蘭特原油跌1.08美元，收於每桶69.51美元。

●黃金連四天上漲

衡量紐約州製造業的一項指標在8月放緩；中國社會消費品零售總額和工業增加值數據也受新的防疫限制措施影響，

這些數據凸顯出市場因物價上漲和新冠疫情對全球經濟復甦威脅的疑慮，從而增加黃金作為避險資產的吸引力。

美債殖利率和經通膨調整的實際殖利率下跌，也提振黃金。

道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示，「國債殖利率和風險偏好的下降」正在幫助黃金。

現貨黃金紐約時間下午1:34上漲0.4％至每英兩1,787.40美元，上周五攀升1.5％。 12月交割黃金期貨上漲0.7％，結算價報1,789.80美元。白銀上漲，鉑金和鈀金下跌。

疫情 金價 油價

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