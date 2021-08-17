台積電ADR跌0.8% 較台北交易溢價縮至9.3%

台積電ADR周一跌0.8%收在114.63美元，較台北交易股票溢價9.3%。費城半導體指數跌0.4%。

美國股市標普500指數和道瓊工業指數周一再創歷史新高，連續五個交易日刷新收盤紀錄，因投資人轉投防禦類股，美股從早盤頹勢反彈，擺脫中國大陸經濟數據低迷的影響。

標普500指數上漲11.71點，漲幅0.3%，至4,479.71點，從2020年3月低點的漲幅達到100％；道瓊工業指數上漲110.02點，漲幅0.3%，至35,625.4點；那斯達克綜合指數跌0.2%，報14,793.76點。

台灣加權股價指數昨天跌 123.34點收16,558.77點。台積電漲0.5%收584元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 123.21 -0.23 122.00 0.99

中華電 CHT 118.11 +0.24 117.50 0.52

台積電 TSM 638.35 -0.75 584.00 9.31

聯電 UMC 57.53 -0.86 57.10 0.75

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據