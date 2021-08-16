美中角色互調？美經濟增長未來數季超越中國

今年第二季中國的國內生產總值（GDP）較去年同期增長7.9%，不過，美國國內生產總值卻是相較去年同期增長12.2%，《華爾街日報》指出，美國和中國在這場經濟成長競賽的位子正在互換。

一些研調機構指出，美國經濟增長的優勢至少在未來幾個季度會持續。穆迪分析（Moody’s Analytics）預測從2021年第二季開始，美國的GDP增長將會連續五個季度超過中國。研究機構Capital Economics和牛津經濟研究院（Oxford Economics）也看到類似的趨勢，他們認為這將持續三個季度。

《華爾街日報》稱未來幾季將會是自1990年以來，美國經濟增長速度首度持續超過中國的時期。該報引用美國商務部丶中國國家統計局與穆迪分析的數據推估，在今年第四季，中國GDP較去年同期將只有5.3%的增長，而美國較去年同期將仍有7.1%的增長。

短期來看，美中在經濟成長上的差異反映了兩國對新冠疫情不同因應方式。由於新冠病毒較早在中國流行，該國政府迅速在傳染中心的武漢和等地實施了隔離措施，這使得2020年第一季，中國的GDP比前年同期下降了6.7%，美國的GDP則有小幅增長。但中國的積極應對疫情的措施，使得中國初期的增長恢復的步調比美國還要快。

該報說，雖然美國經濟花了比中國更長的時間調整，但美國為了恢復經濟又投入了更多的資源，其中包括疫苗接種丶大規模財政刺激和近乎零利率的貨幣政策，使後來美國的GDP增長領先於中國。

未來這兩個國家的經濟成長前景，還得看他們如何應對Delta變種病毒。

中國官媒社評唱衰美國經濟

雖然一些研調機構看好美國未來幾季的經濟成長，中國官媒《環球時報》編輯Wen Sheng在本月初發布的一篇社論卻說，美國使出財政刺激措施以及美聯儲為市場注入流動性，確實讓華爾街為之振奮丶股市指數連續多月暴漲，但它基本上未能讓美國經濟持續加速。

該報社論說：「這種過度泛濫政策的負面效應已經出現，通貨膨脹正迅速抬頭，開始侵蝕數百萬中產階級和貧窮的美國家庭的購買力。」

《華爾街日報》指，馬修斯亞洲(Matthews Asia)公司的中國問題專家羅斯曼(Andy Rothman)認為，這次增長的逆轉只是中國通往成為世界最大經濟體的道路上的一個小插曲。

該報也點出美國在經濟增長方面的長期挑戰，包括急劇分裂的政治體系丶不斷增加的醫療費用和生產力增長緩慢。

中國目標第一大經濟體時程延遲

1970年代以來，中國已經大幅縮小了與美國GDP的差距。牛津經濟研究院（Oxford Economics）數據顯示，中國將在2030年成為第一大經濟體。而穆迪的數據則顯示，這將發生在2038年。

《華爾街日報》報導，最近發生的這個經濟增長逆轉，在一定程度上推遲了中國未來的經濟成長的勢頭。但，GDP的競賽只是提供了查看相對經濟實力的一種方式。美國企業研究所經濟學家史劍道（Derek Scissors）說，作為國家產出的衡量標准，GDP並不能准確衡量實力，財富才是。他說，航空母艦和海外投資是由一個國家的財富支付的，而不是由其GDP支付的。

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