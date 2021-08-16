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防疫使觀光難做 夏威夷籲少點遊客

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
觀光產業為主的夏威夷卻因為疫情理由，反而希望少點遊客來島上觀光。（Photo by lesjbohlen on Pixabay under CC 2.0）
觀光產業為主的夏威夷卻因為疫情理由，反而希望少點遊客來島上觀光。（Photo by lesjbohlen on Pixabay under CC 2.0）

疫情使得物資與人力缺乏，希望遊客少些來夏威夷玩！」夏威夷官員近日表示，希望美國的航空公司能夠減少班次，讓夏威夷當地的量能可以舒緩。雖然夏威夷以觀光收入為主要財源，但因為疫情影響，加上當地醫療量能與物資不足，反而不希望太多觀光客來。

根據《歐洲新聞網》15日報導，7月開始只要注射完整兩劑疫苗的美國人，就可以免隔離入境夏威夷。但由於夏威夷疫情爆發以來，物資與人力缺乏，反而在觀光潮中出現應對困難的狀況：餐廳訂餐需要等很久，街道擁擠等亂象叢生。

當地有官員甚至呼籲航空公司減班，讓夏威夷的旅遊業有喘息的空間。市長維克多里諾表示，他們不是要「停止」旅客前往夏威夷，但希望能「暫停」太多旅客入境。夏威夷因為與美國相隔甚遠，反而在疫情爆發初期，因為旅遊禁令的關係逃過一劫。

後來隨著政府解禁，夏威夷也開放觀光客入境，但以第2大島茂宜島為例，近來就出現了嚴重的缺水現象，導致當地政府必須要限制用水，如果隨意洗車還要開罰500美元；另外夏威夷也擔心Delta變種的入侵，會讓當地好不容易控制的疫情再度爆發。

目前每天平均有3.5萬名觀光客入境夏威夷，為了控制防疫，當地許多小島僅提供少量觀光租用車給遊客，反而造成大量遊客在街上群聚；餐廳幾乎客滿，許多觀光客在街上要等90分鐘才能用餐，無論是當地人或遊客都不開心；人流變多也使醫護負擔加倍，當地16日新增845人確診，疫情仍持續蔓延。

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夏威夷 疫情

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