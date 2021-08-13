聽新聞
test
0:00 / 0:00
寧波舟山港因疫情局部封閉 美西吞吐量面臨第二波打擊
中國大陸因有工人染疫又局部關閉一個繁忙的貨櫃港口，令人擔憂Delta變種疫毒迅速蔓延，可能去年的航運噩夢再現，加劇已經不堪重負的全球供應鏈。
美國洛杉磯港6月即因為中國大陸鹽田港的新冠疫情而出現貨物吞吐量下降的情況。洛杉磯港發言人表示，由於寧波-舟山港最近關閉，如今再度面臨吞吐量下降的情況。供應鏈管理公司Mercury Resources的執行長Anton Posner表示，許多租船的公司已經將疫情條款納入保險，以免得為船隻滯留支付費用。
Ifchor North America LLC的合夥人Emmanouil Xidias接受彭博電話訪問時表示，局面一度才開始穩定，「如今又被Delta耽誤，接下來會有第二次打擊」。
寧波-舟山港的關閉讓人擔心，全球各地港口不久會面臨跟去年一樣的疫情爆發和防疫封鎖，耽擱生鮮食品、電子產品等所有物品供貨的暢通。這次疫情向港口碼頭傳播之際，全球海運系統因面臨全球經濟重開和製造業回暖所導致前所未有的需求，本來就已捉襟見肘。
隨著Delta病毒迅速蔓延，全球大宗航運價格的指標──波羅的海乾貨指數乾散貨指數一個月來上漲超過10%。雖然對美國港口沒有重大影響，但在中國大陸可能殃及靠中國大陸貨櫃出口的業者。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言