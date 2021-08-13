亞洲買家搶購美國便宜原油 儘管Delta可能衝擊需求

儘管因為疫情復熾而擔心需求，但亞洲買家仍搶購廉價的美國原油，連串交易可能影響中東石油的市場。

買賣原油的貿易商表示，中國大陸、印度和南韓公司本月至少購買了700萬桶原油，預計10月到11月間到貨。

印度煉油商Bharat Petroleum公司買進200萬桶美國德州密德蘭產出的西德洲中級原油，10月到貨，另有兩個東北亞買家購進500萬桶美國Mars級原油，11月到貨。

貿易商說，由於夏季旅遊季即將結束和國內需求大降，美國原油價格鬆動，買家的興趣高於上月同期。

中東石油生產商本月卻提高對亞洲客戶的報價，儘管Delta新冠變種病毒快速傳播導致該區重新對交通運輸設限，尤其是中國。疫情復熾已使國際能源署（IEA）大幅下修今年剩餘時間的全球石油需求預測，估計2022年重新出現供過於求的局面。

交易員說，美國原油與來自中東和俄羅斯遠東地區同等級石油相比，具有競爭力。根據彭博彙編數據，周四美國基準的西德州中級原油對中東迪拜的溢價為每桶68美分，而1個月前的溢價超過2美元。