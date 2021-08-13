快訊

德BNT疫苗原廠：手續完成就交貨台灣

台灣處在高壓邊緣 吳德榮：午後常有強對流發展

亞洲買家搶購美國便宜原油 儘管Delta可能衝擊需求

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
亞洲買家搶購美國便宜石油。路透
亞洲買家搶購美國便宜石油。路透

儘管因為疫情復熾而擔心需求，但亞洲買家仍搶購廉價的美國原油，連串交易可能影響中東石油的市場。

買賣原油的貿易商表示，中國大陸、印度和南韓公司本月至少購買了700萬桶原油，預計10月到11月間到貨。

印度煉油商Bharat Petroleum公司買進200萬桶美國德州密德蘭產出的西德洲中級原油，10月到貨，另有兩個東北亞買家購進500萬桶美國Mars級原油，11月到貨。

貿易商說，由於夏季旅遊季即將結束和國內需求大降，美國原油價格鬆動，買家的興趣高於上月同期。

中東石油生產商本月卻提高對亞洲客戶的報價，儘管Delta新冠變種病毒快速傳播導致該區重新對交通運輸設限，尤其是中國。疫情復熾已使國際能源署（IEA）大幅下修今年剩餘時間的全球石油需求預測，估計2022年重新出現供過於求的局面。

交易員說，美國原油與來自中東和俄羅斯遠東地區同等級石油相比，具有競爭力。根據彭博彙編數據，周四美國基準的西德州中級原油對中東迪拜的溢價為每桶68美分，而1個月前的溢價超過2美元。

中東 疫情 印度

延伸閱讀

市場評估Delta病毒對需求影響 國際油價小跌

期貨商論壇／原油期 保守看待

IEA：Delta變異株肆虐 拖累原油需求成長

新冠病毒溯源戰 大陸衛星曝光美國全球生化實驗室

相關新聞

產業類股輪動 股指續創新高

股市走高，推動道瓊工業平均指數和史坦普500指數在交易平淡中續創新高。

美財長葉倫 傳將出訪大陸

彭博資訊引述知情人士報導，在拜登政府廣泛評估對中國大陸政策和前總統川普所加徵的關稅之際，美國財政部長葉倫正在考慮未來幾個...

南韓半導體榮景 向下Down

南韓7月記憶體晶片出口額低於6月，為4月以來首見下滑，市場因而擔心疫情帶動的半導體榮景有降溫跡象。DRAM外銷額雖仍持續...

標普500和道指連續三日創新高 大型科技股補漲撐場面

美國股市道瓊工業指數和標普500指數周四連續三天收在歷史新高，大型科技股帶動大盤走高，投資人對穩步復甦的就業數據持正面反...

Fed寬鬆退場 倒數計時

美國聯準會（Fed）多位決策官員11日指出，由於美國經濟已強勁反彈，現行超寬鬆政策規模可能於今年第4季或年底時開始「退場...

美PPI勁升1% 通膨大浪未退

美國上月生產者物價指數（PPI）躍升1%，大幅超出經濟學家預期；上周初領失業救濟金人數進一步減少逾萬人，則與市場預期相符...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。