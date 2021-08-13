串流用戶增、樂園重開 迪士尼上季獲利優於預期
美國娛樂產業巨人迪士尼（Disney）周四（12日）發布的財報顯示，上季串流事業Disney+訂戶增至1.16億戶，優於分析師預期的1.13億戶；調整後每股盈餘0.8美元，也比預期的0.55美元好。
迪士尼因新冠疫情關閉的主題樂園，上季重啟營運。過去9個月，光是全球主題樂園的獲利損失，估計就高達16億美元。
彭博行業研究分析師Geetha Ranganathan說：「財報數字強健。隨著更多內容的推出與開拓新市場，迪士尼有許多上升空間。在我看來，他們贏了串流市場的競爭。」
迪士尼股價在周四盤後交易一度大漲近6%。而截至周四收盤，迪士尼今年股價跌了1%，同期間標普500指數上漲19%。
迪士尼主題樂園上季營業利益3.56億美元，出現自去年3月以來首季盈餘。目前全球迪士尼樂園都已重新開放，上季此部門營收成長四倍，遊客與相關收入全面增長。不過近來Delta病毒大流行襲來，後續發展受到威脅。
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