美元走強 美國7月生產者物價創逾10年來最大年增幅

美元指數周四走高，美國7月生產者物價指數(PPI)錄得十多年來最大年增幅，表明通膨壓力依然很大。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.1%，至93.019。

美國勞工部周四公布，7月生產者物價指數(PPI)增幅超預期，表明通膨可能維持在高位，供應鏈仍難以滿足經濟復甦引發的強勁需求。

最終需求PPI繼6月上漲1.0%之後，上月又上漲1.0%。7月止的年增率躍升7.8%，創下2010年以來最高。

另一份報告顯示，在經濟繼續復甦之際，上周初請失業金人數再度下降。

Western Union Business Solutions高級市場分析師Joe Manimbo表示，「美元持於隔夜區間的上端附近，因新的數據令Fed再次面臨調整低利率政策的壓力」。

周四的數據幫助美元擺脫了前一交易日的部分疲態，周三公布的數據顯示，美國7月消費者物價漲幅有所放緩，緩解了交易員對Fed即將發出縮減購債計畫預告的疑慮。

Action Economics的Mike Engund和Kim Rupert在一份報告中指出：「今日公布的PPI漲幅遠超預期，昨日公布的消費者物價指數(CPI)強勁，但升勢有所放緩，這些數據一方面將使通膨疑慮揮之不去，另一方面經濟學家仍會預計到年底，月比價格漲幅將放緩。」

英鎊兌普遍走強的美元跌0.5%，在官方數據顯示英國第2季經濟增幅符合預期後，分析師預料英國央行不會對其貨幣政策做出任何調整。