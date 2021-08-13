油價、金價下跌 建築需求推高鋁坯創歷史新高

國際原油周四收盤下跌，黃金勢將連續二周下跌，因美元上漲且市場預期聯準會（Fed）可能不久後減少對美國經濟的支持。鋁坯價格飆升至歷史新高，因為建築等行業的旺盛需求，導致這種通常廉價且供應充沛的材料出現罕見的短缺。以下是整理自彭博的大宗商品行情：

●油價小跌

原油期貨周四在紐約市場小跌0.2%。高盛集團認為，變種病毒只會暫時影響石油需求；但國際能源總署（IEA）大幅下調今年內全球石油消費預測，並預期2022年將出現新的供應過剩。

Again Capital的合夥人John Kilduff表示，「該報告削弱了近來幾乎一致的看漲情緒」。「我們在國際能源總署數據中看到的過剩預期有點令人震驚，投資人正在注意到未來供應過剩的可能性」。

西德州中級原油（WTI）9月期貨合約在紐約商業交易所下跌16美分，結算價報每桶69.09美元；布蘭特原油10月期貨合約下跌13美分，收於每桶71.31美元。

●金價勢將連二周下跌

美元周四上漲，此前公布的美國經濟數據增加了通膨壓力上升和就業市場走強的跡象。

德國商業銀行分析師Daniel Briesemann表示，「Fed官員昨晚確實表達了支持不久後縮減債券購買規模的言論」。

現貨黃金截至紐約時間下午4:18上漲0.1％至每英兩1,753.23美元；12月交割黃金期貨下跌0.1％，結算價報1,751.80美元。

●鋁坯價格創下歷史新高

LME鋁期貨價格今年以來飆升了30%以上，而鋁坯相對於鋁期貨的溢價漲幅更大。

LME和Fastmarkets可以追溯到1997年的數據顯示，按鋁期貨價格合併溢價後計算，歐洲的鋁坯價格現在超過了每噸3750美元。

倫敦時間周四下午5:51，LME鋁期貨下跌0.1%，結算價報每公噸2,582.50美元，今年以來在LME的表現僅次於錫。