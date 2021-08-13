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台積電ADR連3天挫低但跌幅縮小 較台北交易溢價9.82%

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電

台股ADR周四（12日）收盤漲跌互見，台積電收盤連續第3天下挫，但跌幅縮小到0.25%，較台北交易股票溢價率為9.82%，聯電則小漲。

道瓊工業指數小漲14.88點，漲幅0.04%，收在新高35,499.85點；標普500指數攀高13.13點，漲幅0.3%，收4,460.83點；那斯達克綜合指數上漲51.13點，漲幅0.4%，收14,816.26點。

費城半導體指數收盤下跌1.13%，收3,312.96點。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 9.11 -1.3%

中華電 CHT 42.53 -0.19%

台積電 TSM 115.70 -0.25%

聯電 UMC 10.93 +0.83%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 半導體

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