巴菲特與矽谷巨頭滿手現金！為何聰明人都不進場了？

美國道瓊近期續創新高，然而許多投資人也開始擔心，紓困熱錢帶來的復甦已近高點？因為沒有看到太多新產品、新應用帶動全球經濟找到新的發展方向。事實上，包括股神巴菲特，以及矽谷四巨頭蘋果、谷歌、臉書與亞馬遜執行長，可能也是這樣想。

根據最新財報顯示，他們的公司，最近都滿手現金，即便這一季財報獲利表現均佳，各自認為發展前景出現障礙，不敢大力砸錢投資新公司，或積極創新。

首先，上週五巴菲特創立的波克夏海瑟威，宣布今年最新一季財報，本季獲利比起去年同期大增兩成，來到67億美元，卻是靠著空手贏來，目前公司擁有的現金超過1450億美元，是歷年新高。

巴菲特連「庫藏股」都不想買了？

手上這麼多現金，是要用來實施庫藏股嗎？

其實，波克夏海瑟威自去年疫情期間就開始實施庫藏股，而在今年第二季，該公司還縮小購買規模，僅花了60億美元回購自家股票，是自去年第二季以來最少的；另外也連續三季只賣出手上投資的公司，即便本季持有的鐵路、公用事業與能源股，穩穩抓住美國拜登政府基礎建設新政的利多翻漲，也沒有繼續加碼。

顯然，波克夏團隊擔憂疫情再來，前景不明下，投資動作保守，甚至已面臨買自家庫藏股都嫌多的階段。

另外，一向最敢砸錢創新的矽谷公司，臉書、谷歌，亞馬遜與蘋果，也罕見開始動作保守，跟進巴老的滿手現金政策。

兩大原因讓矽谷巨頭滿手現金

根據《Bloomberg》報導分析，首要原因，可能是擔憂拜登政府在下半年會如近期的中國政府一樣，開始針對矽谷公司力行監管權力，屆時投下心血將變成一場空。

例如，臉書執行長祖克伯，近期四處公開大談新趨勢，認為未來會是「元宇宙」（Meta universe）的世界，也就是實體世界事物，在虛擬世界都會有相對應產物，猶如多一個鏡像宇宙。他並表示將投資VR應用，挖掘新商機，但是拒絕透露實際投入金額，顯然是口說大於真實執行。

而在財報會上談到今年成長展望時，臉書財務長維納（David Wehner）反而坦承，下半年政府監管能力加強後，恐讓未來一季廣告營收減少。

也難怪，包括臉書、Google母公司Alphabet，與蘋果這三大科技巨頭，近期積極動作反而是實施庫藏股，蘋果公司在6月中宣布實施900億美元的庫藏股計畫。而Google母公司Alphabet，隨後在7月底也宣布投入500億美元買庫藏股。臉書則花14億美元回購自家股票，是這一波科技股翻身上漲的主因。

其次，疫情間的線上產業大行情快結束，也是原因。

例如電商龍頭亞馬遜，目前現金水位來到404億美元，已接近一半的股票市值，接任貝佐斯的新任執行長賈西（Andy Jassy），卻在最近財報會上坦言，美國疫情間這一波宅在家的網購經濟，可能快結束，對未來發展保守以待，目前也不考慮回購庫藏股，或收購新公司，只能暫時讓現金擺著。

擔憂泡沫化、縮手投資，大咖們「窮到只剩下錢」？

當美國這些最有勢力與資源創新的矽谷公司，也收手不推新服務。令人擔憂，這種「窮到只剩錢」的行情，難以帶動股市新動能。

曾在去年準確預言疫情將帶來絕佳投資機會的美國投資大師，橡樹資本管理共同創辦人霍華．馬克斯（Howard Marks），最近也決定保守以待。他在上週接受媒體專訪指出，現在全球陷入「無處不泡沫（everything bubble）」的狀態，股市、房市都太高。

連一向對年報酬要求不高的退休基金經理人都在苦惱，如今連一年只要7%報酬的標的都很難找。

看來，等美國科技股走完庫藏股行情，之後股市可能陷入停滯，但只要當聯準會利率維持在零，股市與房市仍然一時間難以降溫。許多華爾街投資專家建議，散戶若不知道要買什麼，先抱著大盤指數ETF或乾脆空手，也是好選擇。

（作者／林士蕙 本文出自2021.8.10《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）