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Beyond大流行 品牌命名趕時髦

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
Beyond成為時髦的品牌名稱。美聯社
Beyond成為時髦的品牌名稱。美聯社

美國人最近流行「Beyond」。他們吃Beyond Meat的植物性蛋白質肉品、穿Beyond Yoga的運動服飾、用Beyond Paint的油漆進行居家美化，甚至買Beyond品牌的天然寵物飼料餵給家裡的愛狗和愛貓。

一言以蔽之，Beyond現在變成時髦用語。

行銷業者Emerald Digital董事長Matthew Berman說：「這真的是一個很勾人的字眼。」Beyond的概念是突破舊有界限，迎向美好未來。

用了這個名稱的公司似乎都能走好運。Beyond Meat成為人造肉食品的覇主，股價自去年3月中以來大漲超過1倍。Beyond Yoga剛被知名牛仔服飾業者Levi Strauss收購，該公司執行長Chip Bergh說，這是個有「巨大成長潛力」的品牌。

更多的公司因此跟風趕時髦。例如，採購來源為馬達加斯加和烏干達的巧克力公司Madecasse，在2020年改名Beyond Good。該公司創辦人Tim McCollum說，改名的部分原因在於，原本的名字是用來形容馬達加斯加人，無法引發消費者共鳴，另一部分原因則是能表明該公司生產製造走永續路線，並促進可可公平交易。

但也有行銷專家表示，Beyond可能已經接近「每個人都能聞名於世15分鐘」的尾聲，建議公司行號考慮避開取名避開這個字。

顧問業者R/GA全球行銷長Ashish Prashar說，品牌名稱必須有價值相稱的產品支持，如果產品很爛，「叫什麼名字都沒有用」。

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