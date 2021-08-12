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Fed尚未縮減購債 流動性已惡化 會引發股災嗎？

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
衡量金融流動性的指標正發出警報，該指標曾預示過去10年最嚴重的兩次股災。路透
衡量金融流動性的指標正發出警報，該指標曾預示過去10年最嚴重的兩次股災。路透

儘管聯準會（Fed）還沒開始縮減資產購買計畫，但一項衡量美國金融流動性的指標正發出警報，該指標下降曾預示過去10年最嚴重的兩次股災。

這個曾經發出有意義徵兆的訊號，是經濟學界所知的馬歇爾K值（Marshallian K），粗略地說，是貨幣供給量與國內生產毛額（GDP）成長速率間的差距。它最近由正轉負，為2018年以來首見，意味GDP的成長速度快於政府的M2帳戶。

起因是經濟成長迅速使可用資金耗盡。在外界認為流動性過剩支撐從比特幣到網紅股（meme stocks）在內各種資產上漲之際，這可能成為股市的大問題。

Leuthold Group的首席投資官Doug Ramsey上周在一份報告裡寫道：「換一種說法，復甦中的經濟現在正從股市曾經獨占的雞尾酒缸裡喝酒。」

這個威脅有多大？雖然1990年代，股市在頻繁出現負K值的情況下繼續上漲，但自2008年全球金融危機以來的模式，卻提醒大家要謹慎。

K值在2010年跌破零，那年標普500指數有16%的修正。2018年的K值也出現類似的下降，預示股市大跌。

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