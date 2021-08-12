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台積電ADR小跌　較台北交易溢價縮減為9.48%

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周三（11日）收盤漲跌互見，台積電收盤小跌，較台北交易股票溢價率為9.48%。

美股道瓊、標普500指數創新高，道瓊工業指數11日收盤上漲220.3點，漲幅0.62%，報35,484.97點；標普500指數漲10.95點，漲幅為0.25%，報4,447.7點；那斯達克指數跌22.95點，或0.16%，報14,765.14點。

費城半導體指數收盤下跌0.24，收3,350.93點。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 9.23 -0.32%

中華電 CHT 42.61 -0.16%

台積電 TSM 115.99 -0.32%

聯電 UMC 10.84 +0.09%

資料來源：彭博資訊

台股 標普 台積電

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