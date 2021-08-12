台積電ADR小跌 較台北交易溢價縮減為9.48%
台股ADR周三（11日）收盤漲跌互見，台積電收盤小跌，較台北交易股票溢價率為9.48%。
美股道瓊、標普500指數創新高，道瓊工業指數11日收盤上漲220.3點，漲幅0.62%，報35,484.97點；標普500指數漲10.95點，漲幅為0.25%，報4,447.7點；那斯達克指數跌22.95點，或0.16%，報14,765.14點。
費城半導體指數收盤下跌0.24，收3,350.93點。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 9.23 -0.32%
中華電 CHT 42.61 -0.16%
台積電 TSM 115.99 -0.32%
聯電 UMC 10.84 +0.09%
資料來源：彭博資訊
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