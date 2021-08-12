美股續創新高 通膨升幅趨緩、迎基建利多

美股道瓊工業指數和標普500指數周三（11日）收盤續創新高，因數據顯示，美國通膨增長可能已見頂，美國參院日前通過大型基建案，帶動與經濟成長有關的類股應聲走高。

道瓊工業指數上漲220.3點，或0.62%，報35,484.97點，標普500指數漲10.95點，漲幅為0.25%，報4,447.7點，那斯達克指數跌22.95點，或0.16%，報14,765.14點。

美國勞工部表示，7月消費者物價指數（CPI）上揚0.5%，升幅比6月的0.9%顯著放緩，緩解投資人對通膨可能失控的擔憂。

瑞穗證券美國首席經濟學家Steven Ricchiuto說：「數據顯示通膨上揚的情況進一步減速。這個數據會使美國聯準會（Fed）有點進退兩難，因他們已對縮減購債、收緊利率及進行防範這些方面發表談話，通膨數據未達應有的水準，同時也沒有失控。」

投資人近幾個月持續密切觀察通膨壓力，擔心物價持續上揚，可能促使Fed比預期時程提前開始收緊超寬鬆政策。

堪薩斯聯準銀行總裁喬治周三表示，美國經濟正以強勁的步伐成長，認為目前正是緊縮貨幣政策支持的時機。達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭表示，Fed預計9月宣布縮減購債的時間表，並在10月開始縮減。

美國參院10日表決通過1兆美元的跨黨派基建案，和另一項3.5兆美元的預算計畫，後者涵蓋新的國內項目，但民主黨內部的看法分歧，對支出規模和範圍構成威脅。

重機具製造商卡特彼勒漲3.55%，是道指成分股中漲幅最大的企業，農機具製造商迪爾上漲2.5%。建築材料供應商Vulcan漲3.2%。鋼鐵業者Nucor漲3.9%，延續前一日的漲勢，因投資人預期該公司將受惠於這項基建案。

在標普500指醋的11大類股中，原物料股和工業類股表現最好。

科技股擺脫稍早觸及的低點，因10年期美債的標售情況熱絡，促使殖利率下滑。市場近來對經濟復甦勢頭強勁保持樂觀態度，帶動美債殖利率連五天上揚。

網路安全技術商諾頓LifeLock跳漲8.70%，這家公司稍早同意收購英國競爭對手Avast，收購價碼最高可達86億美元。

加密幣交易平台Coinbase漲3.2%，此前該加密貨幣交易所第二季度獲利超出市場預期，受惠於交易量躍升。

維珍銀河（Virgin Galactic）急挫12.67%，摩根士丹利稍早給予該公司「減碼」評級，比之前的「持有」評級調降，因認為這家公司停航的時間將延長。