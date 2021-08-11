PC需求爆發告終？Chromebook製造業者砍單至少20%

Chromebook筆電製造商已削減零件訂單，這是疫情下PC銷售大爆發局面可能告終的第一個跡象。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，這種搭載Google作業系統的輕量級筆電去年銷售幾乎增加一倍，反映學校當時改為遠距教學帶來需求。然而，多名產業主管透露，近期PC業者向供應商大砍至少20%的訂單。上述砍單幅度代表，今年Chromebook的出貨量會比PC業者稍早的預估少1,000萬台。

筆電晶片供應商創惟科技一名主管表示：「今年稍早，在全球晶片短缺之際，我們每天被要求為Chromebook準備更多零件。但從7月以來，突然進行調整。」

一家名列全球前五大的PC業者一名主管向日經證實，他的公司已見到，包括美國在內的一些市場，Chromebook需求正在減緩的跡象，儘管在日本，仍有向學校供應Chromebook的大型計畫將延續至明年。

這名主管表示：「美國市場去年需求非常快速提升，而現在，我們預期需求年底前將放軟。」

研調業者IDC表示，Chromebook去年出貨量大增至3,250萬台，遠高於2019年的1,670萬台，寫下Google從2011年開始向聯想、惠普、戴爾、宏碁和華碩等PC業者授權以來的最快成長幅度。

為全球幾乎所有筆電製造商供應微控制器的義隆電子也注意到需求放緩的情況，一名主管表示：「我們先前估計Chromebook全年出貨量可能達5,500萬台，現在，可能是4,500萬至5,000萬台。這的確影響全球筆電需求和我們對今年的出貨預估。」

客戶包含惠普、戴爾、華碩和宏碁的另一家筆電供應商主管也證實Chromebook訂單減少，歸因於隨著多國學校恢復上課、遠距學習的終端需求減少。他說，Chromebook的出貨量仍將比去年明顯提高，「只是需求並不像今年初所有電腦製造商預期般強勁」。

另外，義隆電子的主管表示，由於零件短缺導致面板價格上漲，也影響Chromebook的需求，「當用於多數Chromebook中的11吋面板價格，與普遍用於高階商用筆電的14吋面板價格一樣高時，所有電腦業者勢必轉向生產售價較高的筆電。」