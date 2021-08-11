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變種肆虐擋不住 全球石油需求仍提升

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
雖然Delta疫情肆虐，但外媒認為全球石油需求仍會提升，不過中國會是其中的變數。（Photo by Global Panorama on Wikimedia under CC 2.0）
雖然Delta疫情肆虐，但外媒認為全球石油需求仍會提升，不過中國會是其中的變數。（Photo by Global Panorama on Wikimedia under CC 2.0）

變種病毒無法抵擋經濟復甦的浪潮！美國紐約原油價格10日上漲2.7%，是兩個禮拜以來最大的漲幅。彭博分析，雖然變種病毒肆虐全球，但經濟復甦的力道已逐漸浮現，消費也在回溫中。不過由於中國仍持續嚴格防疫措施，外媒分析這將是影響石油需求的重要變數。

根據《半島電視台》轉載彭博的報導指出，紐約輕原油價格10日上漲2.7%，美股道瓊指數業來到35,264.67的歷史新高，歐洲股市指數也都創下近期高點。雖然Delta變種近月以來造成許多國家再度祭出封域措施，不過全球整體消費仍可望比去年上漲。

芝加哥藍線未來股票分析師史崔博分析，原油價格也搭上美股大漲的順風車，市場投資氣氛愈來愈樂觀，甚至不會因Delta變種而出現衰退的跡象，即使真的出現，影響程度仍然有限。不過短期來說，由於亞洲國家疫苗注射率偏低，因此需求增加的狀況並沒有想像中快。

另外，中國石化公司近日也調降了生產石油的速率5到10%。泛達顧問公司創辦人哈里認為，中國持續祭出清零的防疫措施，意味著嚴格的管制還會持續一段時間，美國的天然氣需求也出現連兩周衰退，每天的原油需求量來到了948.6萬桶，不過比起上半年每天860萬桶還多。

《華爾街日報》的報導也非常擔心中國需求的衰退，由於近日中國境內Delta疫情升溫，許多一線城市已經宣布將市內的大型活動紛紛取消，許多中國最近公布的經濟數據也承認中國的經濟成長逐漸趨緩，全球石油市場仍持續關注中國的狀況。

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