缺船又缺櫃 巴西肉類加工業者慘 估第4季恢復

全球航運危機導致大量肉類滯留巴西的港口，損害全球第二大牛肉生產商Marfrig Global Foods（MGF）的利潤率。

MGF南美部門Miguel Gularte執行長受訪表示，冷凍櫃和貨輪空間不足，致使該公司第2季營業利潤率降到3.5%，遠低於去年同期的13.9% 。如果牛肉沒有因為物流問題卡在倉庫裡，利潤率可高出2.5個百分點。

航運瓶頸增添巴西肉類加工業的困境，該行業最近苦於創紀錄的牛隻價格和幾十年來最低的國內消費水準。

巴西是從紙漿、大豆到糖等多種農產品的最大出口國，去年以來因貨櫃短缺而苦不堪言，物流成本上升給食品通膨帶來壓力。Gularte說：「第2季曾發生物流中斷」，並補充表示，問題至今還存在，儘管小有改善。

巴西另一牛肉出口巨擘Minerva的執行長Fernando Galletti de Queiroz周一說，航運危機也拉長了貨物運輸時間，但他沒有提供更多細節。巴西的紙漿出口也受到影響，咖啡出口數量連續數月下滑。

根據Gularte，預計這種情況到第4季才會逐漸恢復正常。