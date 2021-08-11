大馬晶片廠疫情延燒 遠在美國的日產汽車工廠停工兩周

日產汽車宣布，位於美國田納西州士麥那的工廠9日起停工兩周，因馬來西亞的晶片廠爆發新冠疫情，造成晶片供應短缺。

另外，據電動車新聞網站Electrek報導，福特汽車（Ford）寫信給客戶，表示將延後六周交付電動野馬休旅Mach-E，適用對象為7月5日至10月1日這段期間下訂或安排的訂單，理由也是全球晶片供應吃緊。

自去年底晶片短缺影響全球車廠生產以來，這是美國大型汽車製造商宣布最久的一次停工。日產10日表示，馬來西亞的晶片廠爆發疫情，導致晶片供應吃緊，預估這座廠房須到8月30日才會復工。

日產的田納西州廠房占地600萬平方英尺，僱用6,700位員工，主要生產六款車，包括在美國熱賣的小型運動休旅車Rogue。

分析師表示，日產關閉這座大型廠房長達兩周，顯示晶片荒可能不會在今年底結束，許多分析師先前預估晶片缺到年底會緩解。

IHS Markit研究晶片市場的首席高級分析師安姆斯魯德表示，晶片短缺的問題正開始改善，但Detla變種病毒疫也開始對半導體供應鏈的工廠帶來問題，使情況雪上加霜。

位於台灣和亞洲的大型晶圓代工廠，把大量矽晶圓製成多個小型的積體電路，接著運至馬來西亞交付後端的製造商，切割成汽車控制電腦所需的晶片。不過，安姆斯魯德說，這些工廠和貨運公司爆發群聚感染，再度對供應造成衝擊，日產汽車的廠房停工就是最新的證據。

他也說，汽車製造商目前取得的晶片，可能不適用於他們未來想要製造的產品，而且，許多像馬來西亞這樣從事後端生產的國家，當地的疫苗接種率低落。