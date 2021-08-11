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鴻海電動車夥伴Fisker單日飆漲21% 大摩給讚喊買

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
美國電動車業者Fisker。（美聯社）
美國電動車業者Fisker。（美聯社）

美國電動車業者Fisker股價在10日飆漲超過20%，因摩根士丹利表示，Fisker很可能是少見能夠按時推出其車款的電動車新創公司，預期股價在一年內有大漲超過一倍的空間。Fisker今年初已與鴻海（2317）簽約，目標2023年量產電動車。

Fisker 10日收盤大漲21.56%，報每股18.27美元，攀抵近六周高點，也創下2月底來最大單日漲幅。

MarketWatch網站報導，摩根士丹利分析師喬納斯（Adam Jonas）恢復追蹤Fisker的股票，建議投資評級為「買進」，給予的12個月目標價為每股40美元，代表比10日收盤股價還有122%的上檔空間。

喬納斯說：「我們相信Fisker可能是能夠實際準時推出、並在2022年底有效提升產量的少數電動車相關新創公司之一。」他說，Fisker的商業模式，是成為一家電動車設計和工程實驗室，與消費者體驗的「架構師」。

喬納斯說 :「我們繼續建議Fisker做為我們最高評價的de-SPAC電動車新創公司。」

Fisker已轉向和汽車零件、電子產品和其他製造商簽約，藉此讓生產分散化。這種聚焦設計和消費者介面、把生產製造委外進行的策略，被一些華爾街分析師譽為是要努力成為「汽車界中的蘋果公司」。

Fisker在2月宣布與鴻海合作，5月雙方正式敲定七年的電動車代工協議 ，計劃2023年於美國設立電動車代工廠，預估年產能初步至少達到15萬輛。Fisker也已與汽車零件製造商Magna達成協議，計劃2025年前有四款車投產，其中三款與Magna合作，一款與鴻海合作。

喬納斯在報告中表示：「Fisker在委外生產方面採取不同的路。」不過，Fisker的批評人士表示，該公司把委外生產交給太多供應商，沒有太多的「自家機密配方」。

Fisker在8月公布上季虧損低於市場預期，並表示依然有望明年生產第一款全電動休旅車。

摩根 華爾街

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