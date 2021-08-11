美元指數連升三日至三周最高 兌歐元升至逾四個月高位

美元周二小幅走高，兌歐元觸及逾四個月最高價位，投資人預料強勁的就業數據可能推動聯準會（Fed）開始縮減購債。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲0.1%至93.055，連續三日上漲，一度觸及三周最高水準。

美元近期走高，美國公債殖利率上揚，Fed縮減刺激措施的預期打壓公債價格。

Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler表示， 「美元買盤良好，自上周中以來一直如此」。

投資人將在本月舉行的傑克森洞年度央行總裁會議上尋找Fed釋出的消息。

歐元兌美元接近1.17美元的關鍵水準，下一個關鍵低點將是1.16美元，Chandler說，這是「去年11月

美國大選初步結果出來時的水準」。

歐元兌美元跌0.1%，報1.1720美元。美元兌日圓漲0.2%，至110.575日圓。

美元兌瑞郎也上漲0.2%，延續近期漲勢。