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台積電ADR跌1.6% 較台北交易溢價縮減為9.6%

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二（10日）跌1.6%收在116.36美元，較台北交易股票溢價縮為9.6%。費城半導體指數跌1.2%。

美股道瓊工業指數和標普500指數收盤創新高，美國參議院稍早通過1兆美元的跨黨派基建案，帶動對經濟敏感的價值股上漲。

道瓊工業指數漲162.82點，漲幅為0.46%，至35,264.67點；標普500指數漲4.4點，或0.1%，至4,436.75點；那斯達克指數跌72.09點，或0.49%，至14,788.09點。

台灣加權股價指數昨天下跌161.51點收17,323.64點。台積電跌0.7%收591元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 128.89 -1.17 126.50 1.89

中華電 CHT 118.81 +0.28 118.00 0.69

台積電 TSM 647.85 -1.57 591.00 9.62

聯電 UMC 60.30 -3.30 59.80 0.83

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 標普 半導體

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