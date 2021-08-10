華爾街投行下調中國經濟增長預期

華爾街投行包括高盛（Goldman Sachs）丶摩根大通（JPMorgan）和摩根士丹利（Morgan Stanley）在周一（8月9日）均下調了對中國經濟增長的預期。這是在中國的出口增長意外放緩，以及對新冠疫情升溫可能影響經濟的擔憂下做出的調整。

除了上周末公布的中國貿易數據低於預期，周一公布的工業品出廠價格指數(PPI)也顯示通貨膨脹，這些都可能對中國增加額外壓力。

摩根大通將今年第三季度中國的增長預期由4.3%降至2.0%，並將對中國的全年預期從9.1%降至8.9%。摩根士丹利將其季度預測下調至1.6%，而高盛則將其預測從5.8%下調至2.3%，將全年預測從8.6%下調至8.3%。

摩根大通的分析師說：「最近的事態發展表明，已經疲軟的第三季度增長預期存有進一步下行的風險，這與Delta變種病毒的擴散丶新經濟部門的一系列監管變化，以及市場信心受到侵蝕有關。」

摩根大通和摩根士丹利預測，中國當局將以支持措施來應對。貨幣政策方面，摩根大通表示，中國人民銀行的主要政策利率可能會在第四季度下調0.05個百分點，同時它將對銀行的存款准備金率 (RRR)再進行兩次0.5個百分點的下調，第一次將在10月，另一次在1月。

中國人民銀行已在7月下調過存款准備金率0.5個百分點。中國人民銀行有關負責人當時表示，他們穩健貨幣政策取向沒有改變，而調降存款准備金率的目的，主要是為了優化金融機構的資金結構丶提升金融服務能力，以更好支持實體經濟，尤其是針對小微企業。

摩根士丹利表示，它預計中國在年底前將有一次0.5個百分點的存款准備金率下調，中國政府可能在未來幾個月加速債券的發行，以支持基礎設施投資。「下半年出口溫和和減速，在Delta病毒復蘇的情況下，國內需求持續放緩，這意味著未來幾個月政策的支持可能會被加強。」

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