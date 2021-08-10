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全明星投資人警示職涯所見最大泡沫！買對才能分散風險

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
機構投資者名人堂成員、伯恩斯坦顧問公司創辦人兼執行長伯恩斯坦表示，市場可能處在他職涯所見的最大泡沫。擷自Richard Bernstein Advisors官網
機構投資者名人堂成員、伯恩斯坦顧問公司創辦人兼執行長伯恩斯坦表示，市場可能處在他職涯所見的最大泡沫。擷自Richard Bernstein Advisors官網

機構投資者名人堂成員、伯恩斯坦顧問公司（Richard Bernstein Advisors）創辦人兼執行長伯恩斯坦（Richard Bernstein），對大型科技股、比特幣、Reddit網紅股和長期債券等揮旗示警，如果買進這些高人氣標的，投資人將迫切需要分散投資風險。

在華爾街工作數十年的伯恩斯坦周一接受財經網站CNBC訪問時說：「現在也許是我職涯所見的最大泡沫。」他暗示危機規模可能比達康泡沫和房市泡沫更大。

伯恩斯坦說：「美國聯準會如此扭曲長債殖利率曲線，以致於長期資產發生自然反應，開始有了自己的生命。持有這些長期資產的人必須相信，長期利率不會走升，因為這是代表泡沫的虛構礦石（來自超人家鄉的）氪星石。」伯恩斯坦認為現在的背景比6月更危險，當時他警告過比特幣是一個泡沫。從那時開始，加密貨幣一路上漲，但過去3個月仍大跌約20%。

他說：「陷入泡沫時，人們會變得極為短視，只關注非常小的投資範圍。大家總對我說，『好，你很聰明，那麼泡沫什麼時候破滅？』這個答案沒人知道。」

曾任美林首席投資策略師而聞名的伯恩斯坦建議，投資在通膨環境下擁有定價權的公司。他說：「這會引導你到大宗商品、原料、能源之類。我發現有趣的事是，過去6到12個月，能源一直處於大牛市，每個人都說這無法持續。比特幣一直處於大熊市，大家卻都在等它價格回升。」

儘管高聲警告小心泡沫，但伯恩斯坦並未預測整體市場崩潰，他將市場視為蹺蹺板。他說：「我們在被高估的長期資產和泡沫，以及世界其他地區之間求取平衡。除非流動性很快枯竭，那樣的機率似乎不大，否則出現大熊市的機率可能比人們想像的低很多。」

機構投資者名人堂成員、伯恩斯坦顧問公司創辦人兼執行長伯恩斯坦。擷自Richard Bernstein Advisors官網
機構投資者名人堂成員、伯恩斯坦顧問公司創辦人兼執行長伯恩斯坦。擷自Richard Bernstein Advisors官網

比特幣 網紅 職涯

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