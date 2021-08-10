台積電ADR抗跌 較台北交易溢價10.6%
台積電ADR周一變動不大，收在118.22美元，較台北交易股票溢價10.6%。費城半導體指數跌0.4%。
道瓊工業指數收盤下跌106.66點，跌幅0.3%，至35,101.85點；標普500指數下跌4.17點，跌幅0.09%，至4,432.35點；那斯達克指數上漲24.42點，漲幅0.16%，至14,860.18點。
台灣加權股價指數昨天下跌41.13點收17,485.15點。台積電漲0.7%收595元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 130.35 -0.64 128.00 1.84
中華電 CHT 118.41 -0.37 117.50 0.78
台積電 TSM 657.85 +0.01 595.00 10.56
聯電 UMC 62.32 -1.15 61.90 0.68
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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