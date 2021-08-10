正視中國崛起 布林肯：美國投資國力為外交優先

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）9日表示，美國實力落後須急起直追，推動外交政策的重要部分就是投資國內，包括教育、研發和基礎建設；他說，世界盟國樂見「美國回來了」，美國越是強大，他們也能獲益。

布林肯重申，一旦美國價值觀受挫，民主將更難抵禦威權政府的激烈挑戰。

布林肯以「國內更新是美國外交政策優先」為題，在馬里蘭大學發表演說；他在演講中談到美國近幾十年來疏於投資，競爭力衰退的現象，並多次以中國大陸為例，他說，當美國談到競爭者，經常談的就是中國大陸，談中方正在崛起的力量，談中方大量投資的基礎建設、成長與研發；然而不止有中國大陸，還有很多國家都在大規模投資。

布林肯說，美國早年投資國內，提升教育普及率並投資基礎公共建設，打造全球最大經濟體；但最近數十年來，美國公共投資占經濟比重低於4成，「我們在吃老本」。

布林肯表示，中國大陸每年花在基礎建設的預算是美國的三倍，美國基礎建設排名現在落到全球第13位，再不急起直追，未來在美國前面的就不止12國。

有關研發投資規模，布林肯提到現在是「美國第九、中國第二」，美國國會跨黨派支持五年內投資520億美元在奈米、機器人、AI等未來產業；公共與私人投資齊頭並進，將可發揮巨大作用。

布林肯說，美國投資國內、團結盟友、捍衛民主原則，都能使盟國相信「美國回來了」，美國友人也樂見此事，因美國越是強大，他們越能獲益。

布林肯表示，當中俄公開和私下都在談論美國衰弱，美國推動國內更新傳遞民主精神，透過投資國內強化實力，美國可向世界展示民主可以處理困難的事務，不用囚禁異議者、無需貪汙橫行、也不用破壞基本自由，就可以做到；民主可以為人民服務，更可以反駁威權國家散布民主國家無用論的謊言。