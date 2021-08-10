10億噸級大油田 瑪湖日產油近7千噸

「完鑽體積壓裂水平井突破100口，累計新建產能突破100萬噸，水平井體積壓裂突破100口井……」上半年，準噶爾盆地10億噸級大油田—新疆瑪湖油田增儲上產穩步推進。截至8月6日，瑪湖油田全區日產原油最高水平達到6993噸，年累計產油145.21萬噸。

中新社報導，中石油新疆油田表示，今年瑪湖油田全區計畫產油273萬噸，新建產能176萬噸，預計到年底，瑪湖油田全區將具備300萬噸/年原油生產能力。上半年，瑪湖油田開發現場實現了「三個100」，即完鑽體積壓裂水平井突破100口，達到128口；累計新建產能突破100萬噸，達到107.46萬噸；水平井體積壓裂突破100口井大關。上述作業數據較2020年提前了65天，創瑪湖油田地區大開發以來最好成績。

位於新疆北部的準噶爾盆地，油氣資源勘探潛力巨大，是中國石油原油上產和儲量增長的重要接替區域。近年來，準噶爾盆地油氣勘探步伐不斷加快，在瑪湖地區發現了10億噸以上規模儲量。為加快勘探開發瑪湖油田進程，2018年6月，中國石油集團公司專門成立了準噶爾盆地重點探區勘探開發建設現場指揮部，集中11家參戰單位的優勢力量，從方案研究、技術攻關等方面共同發力。自2017年瑪湖油田投入規模開發以來，已累計新建產能548.5萬噸，累計產油629萬噸。

按照規劃，瑪湖油田2025年原油年產量將達500萬噸並穩產6年，直接助力新疆5000萬噸油氣當量上產、國內原油1億噸有效穩產。