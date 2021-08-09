南韓最大財團掌門人能否提早重獲自由 就看今朝

每年大約這個時候，南韓都會有許多受刑人獲假釋甚至特赦，以迎接8月15日的南韓獨立紀念日到來。今年此事格外受到矚目，因為南韓最大財閥的領導人可能也在這份名單上。

南韓司法部的假釋委員會今（9日）將對李在鎔的假釋案進行最後審查，三星內部希望他在15日左右便能獲得假釋。南韓的假釋條件已放寬，在獄中表現良好的初犯、且服完60%刑期者，就有假釋資格。李在鎔最初被判刑五年時已經服刑一年，後來改判30個月，今年1月再次入監，等於這個月就可累積服滿18個月。

但萬一未能如願以償，李在鎔還得繼續在牢裡蹲到明年7月。

韓國前鋒報指出，南韓國內對李在鎔是否該獲假釋意見分歧，但業界人士認為，李在鎔一旦出獄，首要任務應該就是加緊進行美國投資案的討論。三星電子目前正在美國尋覓合適地點，準備興建新的晶圓廠。

其次，三星預料也將更積極推動併購案；三星電子已宣布，未來三年將進行相當規模的併購交易，目前鎖定的領域是人工智慧（AI）、5G和車用市場。