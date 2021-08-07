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NASA徵人展開1年「火星生活實驗」！超嚴格條件曝光
好奇在火星上的生活嗎？美國國家航空暨太空總署（NASA）6日發出徵才訊息，要招募四名志願者，展開為期一年的火星探索模擬任務，但要求相當嚴格，不是人人都有機會。
美聯社報導，這項火星模擬任務將在NASA休士頓林登．詹森太空中心內的「阿爾法火星山丘（Mars Dune Alpha）」進行。該建築物面積為1700平方英尺（約48坪），由3D列印打造，有酬志願者將模擬太空行走、通訊受限、食物和資源不足及設備故障等狀況。
在一年的時間內，志願者所吃的的食物全部都是即食的太空食品，目前沒有計畫裝設窗戶，且會嘗試種植植物，但不會像麥特戴蒙主演的《絕地救援》那樣全部種馬鈴薯。
林登．詹森太空中心先進食物技術調查小組的首席科學家道格拉斯（Grace Douglas）表示，他們想藉此研究人類在火星上生活的真實情況。
NASA已於6日開放申請，條件相當嚴格，包括要求申請者要有科學、工程或數學領域的碩士學位或是飛行經驗，且要為年齡在30至55歲之間的美國公民或永久居民，必須身體健康、沒有飲食問題、不易暈車。
前加拿大太空人哈德菲爾（Chris Hadfield）表示，上述條件表明NASA正在尋找與太空人資格相近的試驗者，這是一件好事，因為俄羅斯之前的火星-500模擬實驗之所以成效不佳，部分原因在於受試者都是普通人。
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