美中關係緊張 智庫：影響企業經營但未導致供應鏈搬遷

華府智庫美中貿易全國委員會（USCBC）5日公布2021中國商業環境調查報告，指美中緊張關係持續給美國企業帶來壓力，不過並未導致大規模供應鏈搬遷。

美中貿易全國委員會主席艾倫（Craig Allen） 表示，美國總統換屆以來，雙邊經濟都在復甦，雖沒有針對金融與投資採取行動，不過調查顯示緊張情勢加劇，不確定性影響企業經營、投資和戰略計畫。

艾倫也說，因疫情而起的旅行限制增加經營挑戰，迫使企業主錯失決策良機與客戶，隨著有效疫苗的出現，應當取消不必要的限制和長時間隔離政策。

拜登政府大力鼓吹美國製造，鎖定關鍵產業希望供應鏈落腳美國；調查結果顯示，過去一年中僅2%企業將供應鏈的其中一部分搬回美國，12%移往其他地區，87%沒有調整。

進一步追問搬移的理由，69%受訪者表示和美中關係緊張提高經營成本和不確定性有關，38%指受中國大陸監管挑戰影響，38%為供應鏈韌性考慮，23%為了遵守美國法規。

USCBC表示，這說明中國大陸供應鏈生態系統強韌造成轉移困難，未來在中國大陸業務成本增加，勢必促使企業探索其他可能。

此外，拜登政府上台後持續因人權問題制裁中國大陸官員和實體，中方也施以報復制裁；艾倫表示，美國企業主擔憂自己成為被鎖定的目標，他敦促兩國政府審慎使用制裁工具，避免淪為保護主義，或令美國企業陷入法律問題中。

對於美國政府發布的新疆和香港地區商業資訊公告，警告企業投資風險。艾倫說，這紙公告沒有法律效力，但具有指示性，他鼓勵政府與在陸美企協商，協助企業主更了解公告背後的潛在影響；USCBC高度關注此事，不過目前還沒得到結論。

美中第一階段貿易協議上路一年半，艾倫說，實際狀況好壞參半，中方並未全面兌現協議承諾，是時候兩國重回談判桌，盼能在中國大陸在開放市場准入方面取得進展，且擺脫高關稅問題。

調查報告指出，與三年前相比，美國企業對當前中國大陸商業環境的看法，有59%表示沒有以前樂觀；不過，中國大陸仍是非常重要的市場，未來一年，有43%美企將加速投資。

這項調查在今年六月進行，受訪對象為USCBC的107家會員企業，其中有68%在中國大陸經營時間超過20年；45%為製造業，40%為服務業，24%為技術密集行業。