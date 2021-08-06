道瓊指數早盤躍漲逾百點 金價跌破1,800美元

美國股市6日早盤三大指數漲跌互見，顯示投資人設法消化大幅優於預期的7月就業數據，猜測這可能對聯準會（Fed）貨幣政策產生什麼影響。

紐約股市6日盤初，道瓊工業指數漲123.22點，漲幅0.35%，報35,187.47點。同時，標普500指數漲0.2%，那斯達克綜合指數跌0.1%。台積電ADR跌1.35%至117.61美元。

美國勞工部公布，7月非農就業人口激增94.3萬人，比經濟學家預估數字多出將近10萬人；失業率從6月的5.9%陡降到5.4%。道瓊社訪調經濟學家原先預估上月新增就業84.5萬人，失業率降到5.7%。

在非農就業數據出爐後，AvaTrade首席市場分析師Naeem Aslam發布研究報告說：「最新就業數據更給力，給我們更明確的警訊：過度寬鬆的貨幣政策不久將會退場。」他還寫道：「這份非農就業數據觸動金價大跌，顯示交易員相信Fed將不會維持現行貨幣政策立場—改變將至。」

紐約黃金期貨價格跌破每英兩1,800美元大關，可能寫下七周來最大單日跌幅紀錄。