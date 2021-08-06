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國際油價漲逾1% 中東局勢蓋過疫情疑慮 金價走低

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

油價周四漲逾1%，中東緊張局勢加劇，但各國因新冠肺炎病例數激增而重新祭出的新限制措施，仍讓全球能源需求復甦受到威脅。金價走軟，在關鍵美國就業報告出爐前，聯準會（Fed）官員的鷹派發言強化市場對Fed提早縮減資產購買規模的押注。

●國際油價上漲

布蘭特原油期貨漲0.91美元，漲幅1.3%，結算價報每桶71.29美元，盤中原 本跌破每桶70美元，為7月21日以來首見。西德州中級原油（WTI）期貨上漲0.94美元，漲幅1.4%，結算價報每桶69.09美元。

Price Futures Group高級分析師Phil Flynn說：「昨天都是對Delta變種的疑慮，然後今天就有人擔心可能反應過頭了。我們也看到地緣政治風險有所增加。」

以色列飛機周四襲擊了黎巴嫩南部據稱的火箭發射場，以回敬早先挨的砲彈。

新病例數激增，令對全球石油需求復甦的擔憂加劇，限制了地緣政治緊張局勢的影響。

同時，日本準備將緊急限制擴大到更多的縣，全球第二大石油消費國中國大陸已在一些城市實施限制，並取消了航班，令燃料需求受到威脅。

●金價下跌

現貨金價跌0.4%，至每英兩1,804.46美元，美國黃金期貨跌0.3%，結算價報1,808.90美元。

美國ADP就業數據遜於預期，推動金價在周三上漲逾1%，但在Fed副主席克拉瑞達暗示Fed可能在今年晚些時候開始縮減購債規模後，金價回吐又漲幅。

周五公布的美國7月非農就業報告可能會影響Fed的政策前景，路透調查中分析師預計就業將增加87萬個。

白金跌1.5%，報每英兩1,010.08美元，鈀金漲0.2%，報2,650.61美元。

大型汽車製造商最近表示，阻礙汽車生產的芯片短缺可能持續更長時間，可能影響對用於抑制汽車尾氣排放的鉑和鈀的需求。

白銀跌0.6%，至每英兩25.21美元。

金價 Fed 油價

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