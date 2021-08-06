快訊

豪大雨狂襲！嚴防盧碧颱風「回馬槍」 西南風挾致災雨

疫苗吃緊！第四、五輪打完後 庫存量將剩不到50萬劑

聯電ADR勁揚超過5% 台積電ADR小漲致溢價擴大到逾11%

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電

台股ADR周四（5日）收盤上漲，聯電勁揚逾5%；台積電小漲0.4%，較台北交易股票溢價為11.07%。

道瓊工業 指數4日收盤上漲271.58點，漲幅0.78%，收35,064.25點；標普500指數上漲26.44點，漲幅0.60%，收4,429.10 點；那斯達克綜合指數上漲114.59點，漲幅0.78%，收14,895.12點。

費城半導體指數收盤下挫0.36%，收3,424.46點。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 9.59 +1.59%

中華電 CHT 42.70 +0.42%

台積電 TSM 119.22 +0.40%

聯電 UMC 11.55 +5.48%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 半導體

延伸閱讀

聯電7月營收188.66億 月增5.94%、再創歷史新高

重量級法說會風向球

台積電Q2毛利率下滑 投資人該擔心？3大優勢可望讓護國神山守住50％目標

聯電毛利率喜破31%！這是長期起點？還是曇花一現？

相關新聞

道指升271點 史指收創新高

美股上漲，史坦普500指數創收盤新高，因能源和旅遊股在關鍵勞動市場報告公布前大幅反彈。

美財政部長葉倫：通膨年底回落

美國財政部長葉倫表示，到今年底，通膨月增率會降至符合聯準會（Fed）的通膨目標，只不過年增率可能會持續偏高。

英國央行示警 通膨將超標

英國央行（BoE）5日決議維持現行貨幣政策不變，基準利率停留在史上最低的0.1%，並警告近期內通膨率可能超標， 不過仍強...

Fed副主席透露 美今年就會宣布縮減QE

美國聯準會（Fed）副主席克拉瑞達4日表示，由於經濟持續從新冠肺炎疫情中復甦，Fed可能會逐步撤回大規模刺激措施，預料F...

未查到操縱運價證據 美海運查價落幕

美方對海運查價問題將落幕，FMC主席馬非（Daniel Maffei）近日接受海運情報業者American Shippe...

2030…美拚半數新車零排放

美國總統拜登定5日宣布行政命令，要求美國汽車製造業者在2030年之前，出售的新車中有一半以上都是「零排放」車輛，包括純電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。