聯電ADR勁揚超過5% 台積電ADR小漲致溢價擴大到逾11%
台股ADR周四（5日）收盤上漲，聯電勁揚逾5%；台積電小漲0.4%，較台北交易股票溢價為11.07%。
道瓊工業 指數4日收盤上漲271.58點，漲幅0.78%，收35,064.25點；標普500指數上漲26.44點，漲幅0.60%，收4,429.10 點；那斯達克綜合指數上漲114.59點，漲幅0.78%，收14,895.12點。
費城半導體指數收盤下挫0.36%，收3,424.46點。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 9.59 +1.59%
中華電 CHT 42.70 +0.42%
台積電 TSM 119.22 +0.40%
聯電 UMC 11.55 +5.48%
資料來源：彭博資訊
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