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美股三大指數早盤反彈小漲 聚焦周五就業報告
繼前市遭賣壓襲擊後，美國股市5日盤初在經濟數據大致捎來正面訊息下小幅挺升，投資人屏息靜待周五公布的非農就業報告。
道瓊工業指數早盤漲167.4點或0.5%，報34,960.07點，從前市收盤挫跌逾300點小幅反彈。同時，標普500指數和那斯達克綜合指數各漲0.3%和0.1%，費半指數也漲約0.2%。台積電ADR盤初漲0.2%，報118.9美元。
美國上周初領失業救濟金人數果如預期小幅減少，降到38.5萬人，符合預期；6月貿易逆差則躍上歷史新高，主因是進口勁增，反映經濟迅速復甦，推升需求。
投資人開始把注意力轉向6日出爐的非農就業報告，從中找尋聯準會（Fed）是否延續現行購債計畫的線索。
華爾街日報訪調經濟學家預估，7月非農就業增加84.5萬人。
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