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英國央行決議「按兵不動」 警告近期通膨將超標

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
英國央行5日決議維持現行貨幣政策不變，但警告近期內通膨率可能超標。路透
英國央行5日決議維持現行貨幣政策不變，但警告近期內通膨率可能超標。路透

英國央行（BoE）5日決議維持現行貨幣政策不變，基準利率停留在史上最低的0.1%，並警告近期內通膨率可能超標。

央行貨幣政策委員會（MPC）決策官員全體一致投票贊成基準利率維持不動，事實上自2020年3月來就沒動過。同時，MPC以7比1的票數，通過繼續實施現行的量化寬鬆（QE）計畫，仍將每月購入8,750億英鎊（1.22兆美元）政府公債；僅桑德斯（Michael Saunders）一人表示異議，主張降到8,300億英鎊，理由是現行購債計畫若不調整，將冒著通膨率升破2%央行目標的風險。

一如經濟學家預期，BoE也調高通膨預測。英國通膨率已連續兩個月高於預期水準。

央行會後發布貨幣政策聲明說：「整體而言，本行現在預期通膨率近期內會進一步顯著升高，在2021年第4季和2022年第1季短暫觸及4%，較5月時的預估水準高出1.5個百分點。」

但央行在聲明中強調，消費者物價指數（CPI）短暫升高，主要是能源與其他物資價格上漲造成，中期內漲幅可望趨緩，使通膨率降回接近2%的央行目標。

此外，央行預測英國第3季國內生產毛額（GDP）成長率可達3%，比5月報告弱，可能反映新冠肺炎確診病例最近暴增，成千上萬名勞工被迫自我隔離所致。

央行貨幣決策公布後，英鎊5日盤中對美元升值0.25%，報1.3919美元。

通膨 英國 新冠肺炎 貨幣政策

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