夏普上季營收獲利均優 嚴峻環境下仍有強勁表現

夏普上季營業利益較去年同期成長近九成，優於市場預期，全年財測維持和先前一樣不變，同樣高於分析師預期。夏普並表示，儘管面臨半導體供應瓶頸、原物料和物流成本高漲等嚴苛環境，所有事業部門仍持續展現強勁表現。

彭博資訊報導，夏普5日表示，上季（會計年度第1季，4-6月）營業利益較去年同期增長86.3%，至183.7億日圓，高於市場預期的180億日圓，淨利增長160%至216.7億日圓，淨營收則為6,115.7億日圓，也都優於市場預期；全年營業利益預測維持在1,010億日圓，高於市場預期的915.1億日圓。

該公司說，白色家電和電視產品在增添高附加價值的帶動下，在日本的銷售表現持續強勁，海外表現也大幅成長；去年因疫情而業績下滑的多功能事務機（MFP）和顯示器裝置事業，上季表現也大幅回升。